Победивший COVID-19 футболист сборной Украины забил шедевральный гол в Италии

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Футболист итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский забил гол в рамках 11-го тура итальянской Серии А в матче против Фиорентины.

Украинский хавбек безошибочно нанес удар со штрафного на 55-ой минуте.

Отметим, что голкипер Фиорентины Бартломей Драговски даже не попытался спасти свою команду от пропущенного гола.

Малиновский забил второй гол команды, классно исполнив штрафной.

Аталанта добыла разгромную победу над Фиорентиной со счетом 3:0.

Обратим внимание, что авторитетный портал WhoScored по традиции раздал оценки футболистам за матч. Действия Малиновского оценили высоким баллом - 8,1.

Малиновский впервые вернулся в стартовый состав своей команды после положительного теста на коронавирус, который у него выявили во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.