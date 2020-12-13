Победивший COVID-19 футболист сборной Украины забил шедевральный гол в Италии

Руслан Малиновский впервые вернулся в стартовый состав Аталанты после положительного теста на коронавирус.
Футболист итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский забил гол в рамках 11-го тура итальянской Серии А в матче против Фиорентины.
Украинский хавбек безошибочно нанес удар со штрафного на 55-ой минуте.
Отметим, что голкипер Фиорентины Бартломей Драговски даже не попытался спасти свою команду от пропущенного гола.
Малиновский забил второй гол команды, классно исполнив штрафной.
Аталанта добыла разгромную победу над Фиорентиной со счетом 3:0.
Обратим внимание, что авторитетный портал WhoScored по традиции раздал оценки футболистам за матч. Действия Малиновского оценили высоким баллом - 8,1.
Малиновский впервые вернулся в стартовый состав своей команды после положительного теста на коронавирус, который у него выявили во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.