Сборная Украины упустила победу в отборе на ЧМ-2022

Матч состоялся на Арене Львов и завершился со счетом 1:1.
Сборная Украины по футболу в 8-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины.
Матч состоялся Арене Львов и завершился со счетом 1:1.
Сборная Украины в самом начале матча организовывала позиционные атаки, катая мяч в центральном круге.
Босния играла низко в пять защитников, максимально сосредоточившись в оборону.
Украинцы массированными силами были на половине поля соперника и уже на 15-й минуте это принесло успех.
Цыганков удачно воспользовался ошибками соперника и отдал точный пас на Ярмоленко, который отправил мяч точно в ворота.
Во втором тайме Босния и Герцеговина выглядела собраннее. Начиная с середины второго тайма она владела инициативой и заслуженно сравняла счет.
Украина – Босния и Герцеговина - 1:1
Заключительный матч отбора на ЧМ-2022 Украина проведет 16 ноября. Соперником будет снова Босния и Герцеговины.
Турнирная таблица отбор на ЧМ-2022
Накануне, на Олимпийском стадионе в Хельсинки сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.