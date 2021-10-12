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Сборная Украины упустила победу в отборе на ЧМ-2022

12 октября 2021, 23:39

Матч состоялся на Арене Львов и завершился со счетом 1:1.

  • Украина - Босния и Герцеговина
    Украина - Босния и Герцеговина Reuter
  • Украина - Босния и Герцеговина
    Украина - Босния и Герцеговина Reuter
  • Украина - Босния и Герцеговина
    Украина - Босния и Герцеговина Reuter
  • Украина - Босния и Герцеговина
    Украина - Босния и Герцеговина Reuter
  • Украина - Босния и Герцеговина
    Украина - Босния и Герцеговина Reuter

Сборная Украины по футболу в 8-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины.

Матч состоялся Арене Львов и завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины в самом начале матча организовывала позиционные атаки, катая мяч в центральном круге.

Босния играла низко в пять защитников, максимально сосредоточившись в оборону.

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Украинцы массированными силами были на половине поля соперника и уже на 15-й минуте это принесло успех.

Цыганков удачно воспользовался ошибками соперника и отдал точный пас на Ярмоленко, который отправил мяч точно в ворота.

Во втором тайме Босния и Герцеговина выглядела собраннее. Начиная с середины второго тайма она владела инициативой и заслуженно сравняла счет.

Украина – Босния и Герцеговина - 1:1

Заключительный матч отбора на ЧМ-2022 Украина проведет 16 ноября. Соперником будет снова Босния и Герцеговины.

Турнирная таблица отбор на ЧМ-2022

Накануне, на Олимпийском стадионе в Хельсинки сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.

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сборная Украины
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