"Съест и переварит": Лопес высказался о возможности реванша с Ломаченко

Теофимо Лопес завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF / Boxing Scene

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), который по результатам 12 раундов поединка победил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), высказался о возможности реванша с украинцем.

23-летний боксер уверен, что если они с Ломаченко снова подерутся, произойдет то же самое. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"В силу определенных причин они не предоставили мне опцию реванша. Они дали мне контракт, в котором четко говорилось: "Если ты проиграешь, то будешь проводить следующие поединки". Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все", – сказал Лопес.

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