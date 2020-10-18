"Съест и переварит": Лопес высказался о возможности реванша с Ломаченко

23-летний Теофимо Лопес уверен, что бой-реванш приведет к такому же результату.
Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), который по результатам 12 раундов поединка победил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), высказался о возможности реванша с украинцем.
23-летний боксер уверен, что если они с Ломаченко снова подерутся, произойдет то же самое. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"В силу определенных причин они не предоставили мне опцию реванша. Они дали мне контракт, в котором четко говорилось: "Если ты проиграешь, то будешь проводить следующие поединки". Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все", – сказал Лопес.
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Бой Ломаченко – Лопес – последние новости:
- В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и 23-летним американцем, уроженцем Гондураса, Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).
- После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.
- Американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.
- Украинец Ломаченко потерпел второе поражение в карьере.
- После боя с Лопесом Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей и считает, что "забрал" вторую половину боя.