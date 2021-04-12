"Сгорели Путин и Собчак": в РФ истерят после поста украинского чемпиона

Дмитрий Чумак / Instagram Д.Чумака

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев жестко раскритиковал украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, который после победы на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 109 кг написал в Instagram строчки из песни: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

Как подчеркнул он в комментари РБ Спорт, говоря о поступке Чумака, "в семье не без урода".

"Если ты – такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать? В Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию", - говорит российский депутат.

По его мнению, поступок Чумака является "политическим демаршем".

"Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом – пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?", – заявил Свищев.

В то же время российский депутат перешел на личные оскорбления в адрес украинского спортсмена.

"Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? Ты выиграл – молодец. Москва тебя радушно приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на Родине. Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер", - добавил Свищев.

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