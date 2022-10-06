Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол Реалу

Реал-Шахтер / скриншот

Шахтер проиграл в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23 Реалу. Команда Игора Йовичевича уступила мадридскому Реалу на выезде.

Реал захватил инициативу со стартовых минут и уже на 13-й минуте повел в счете.

На 22-й "Реал" мог закрепить свое преимущество. Бензема едва не повторил успех Родриго с той же позиции, но Анатолий Трубин спас команду.

На 39-й минуте Михайличенко исполнил искусный навес с левого фланга, а забытый защитниками Зубков роскошно, боковыми ножницами, с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот Лунина.

Зрелищная игра сохранилась и после перерыва. Но больше голов зрители не увидели.

Лига чемпионов, группа F, 3-й тур

"Реал" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

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