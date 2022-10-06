УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол Реалу

6 октября 2022, 00:01

Реал захватил инициативу со стартовых минут и уже на 13-й минуте повел в счете.

Реал-Шахтер
Реал-Шахтер / скриншот

Шахтер проиграл в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23 Реалу. Команда Игора Йовичевича уступила мадридскому Реалу на выезде.

Реал захватил инициативу со стартовых минут и уже на 13-й минуте повел в счете.

На 22-й "Реал" мог закрепить свое преимущество. Бензема едва не повторил успех Родриго с той же позиции, но Анатолий Трубин спас команду.

На 39-й минуте Михайличенко исполнил искусный навес с левого фланга, а забытый защитниками Зубков роскошно, боковыми ножницами, с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот Лунина.

Реал-Шахтер

Зрелищная игра сохранилась и после перерыва. Но больше голов зрители не увидели.

Лига чемпионов, группа F, 3-й тур

"Реал" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

Смотрите также, как играл Шахтер в последнем туре УПЛ

Читайте также:

Лига чемпионов Реал Мадрид Шахтер (Донецк)
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол Реалу

00:01

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

05 октября, среда
23:32

"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на ХерсонщинеВидео

23:12

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

23:11

Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской областиВидео

Реклама
22:53

Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронениеВидео

22:21

Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога

22:20

Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУВидео

22:15

"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭСВидео

21:58

"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехникуВидео

21:54

Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со СтолтенбергомВидео

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York TimesВидео

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

20:36

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктовВидео

20:34

Если бы у русских осталась хоть крупица разумамнение

Реклама
20:27

Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБОВидео

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

20:09

У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеВидео

19:46

Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасностиВидео

19:38

"Города станут призраками": эксперт пояснил, к чему приведет невозможность РФ качать газ в Европу

19:36

Убивал украинцев с начала вторжения: ВСУ ликвидировали упитанного старлея из ТатарстанаВидео

19:35

На Харьковщине оккупанты перешли в контратаку: ВСУ "покрошили" резервы РФ, взяли пленных и трофеиВидео

19:22

Что делать: знаменитый российский чемпион в панике от повестки в военкоматВидео

19:09

Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атакаВидео

18:56

Солист "Другої ріки" Харчишин рассказал, куда исчез Олег ВинникВидео

18:54

Гиркин анонсировал скорое увольнение Шойгу, на его место поставят "техническую фигуру"Видео

18:48

"Нас в окружение берут": оккупанты истерят и жалуются на новый "котел"Видео

18:42

Счастливчиков только четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

18:24

ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – экспертВидео

18:18

Украинцам выплатят по 6600 грн междунарожной помощи: кто имеет правоВидео

18:08

Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭСВидео

18:07

Если "отрубят" отопления: как обогреть квартиру без газа и электричества

17:59

ВСУ уничтожили инструктора по стрельбе - участника парада на Красной площадиВидео

17:53

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

Реклама
17:41

Россияне хаотично отходят: появились подробности наступления ВСУ в Херсонской областиВидео

17:34

"Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения ХерсонаВидео

17:24

Светлана Лобода публично обратилась к Алле Пугачевой после ее заявления о "рабах и холопах"

17:17

Собчак с позором не пустили в "русофобский" бар в ГрузииВидео

17:03

Украину резко накроет жара, а потом завалит снегом: синоптики рассказали об аномальной погодеВидео

17:00

Ответ должен быть военным: Чехия отреагировала на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:59

Россия сама устроила аварию на Северном потоке, потому что газопровод уже окупился - эксперт

16:49

Favbet Tech поддержал украинское кибервойско Минцифры

16:48

ВСУ начали решающую битву за юг, Херсон могут освободить до середины ноября – FTВидео

16:44

Как помыть лоток в стиральной машине: 2 золотые правила и 4 эффективных способа для всех случаев

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять