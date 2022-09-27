Шотландия была сильнее: сборная Украины не смогла пробиться в Дивизион A Лиги наций

Сборная Украины по футболу / УАФ

Сборная Украины не смогла обыграть сборную Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА 2022/23.

Сборная Украины создала много моментов в начале первого тайма, но реализация помешала.

Украинские футболисты 21 сентября потерпели от шотландцев разгромное поражение 0:3 и уступили лидерство в группе.

После этого Украина разгромила Армению 5:0, но шотландцы, обыграв 2:1 Ирландию, сохранили первое место и отрыв в два очка.

Поэтому украинцам для того, чтобы финишировать первыми в группе и получить повышение в классе, нужна была только победа.

Шотландцев устраивала ничья, поэтому они, удержав нулевой счет, начнут следующий сезон в лиге А.

Сборная Украины провела матч активнее и должна была открывать счет уже на восьмой минуте, однако Андрей Ярмоленко не смог забить в пустые ворота после прострела Михаила Мудрика.

В первых трех поединках турнира Украина:

8 июня выиграла у Ирландии 1:0,

11 июня разгромила Армению 3:0,

14 июня в ответном матче с Ирландией довольствовалась ничьей – 1:1.

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