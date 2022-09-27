Шотландия была сильнее: сборная Украины не смогла пробиться в Дивизион A Лиги наций

Украина отдала место Шотландии в Дивизионе A.
Сборная Украины не смогла обыграть сборную Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА 2022/23.
Сборная Украины создала много моментов в начале первого тайма, но реализация помешала.
Украинские футболисты 21 сентября потерпели от шотландцев разгромное поражение 0:3 и уступили лидерство в группе.
После этого Украина разгромила Армению 5:0, но шотландцы, обыграв 2:1 Ирландию, сохранили первое место и отрыв в два очка.
Поэтому украинцам для того, чтобы финишировать первыми в группе и получить повышение в классе, нужна была только победа.
Шотландцев устраивала ничья, поэтому они, удержав нулевой счет, начнут следующий сезон в лиге А.
Сборная Украины провела матч активнее и должна была открывать счет уже на восьмой минуте, однако Андрей Ярмоленко не смог забить в пустые ворота после прострела Михаила Мудрика.
В первых трех поединках турнира Украина:
- 8 июня выиграла у Ирландии 1:0,
- 11 июня разгромила Армению 3:0,
- 14 июня в ответном матче с Ирландией довольствовалась ничьей – 1:1.
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