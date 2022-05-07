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Скандал с перегаром: Милевского обвинили в попрошайничестве во время войны

7 мая 2022, 02:36

Во время разговора с Артемом Милевским стало понятно, что незадолго бывший футболист употреблял спиртные напитки, говорит Даша Астафьева.

Милевский
/ Скриншот YouTube

Бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского обвинили в позорном поведении во время военного положения в Украине.

Как рассказала модель и певица Даша Астафьева ISLND TV, Милевский вместе со своими друзьями появились в одином из ресторанов, который раздавал бесплатные обеды нуждающимся, и требовал там бесплатную еду.

"Милевский остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал, мол, знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов. То есть, он забрал у детей из Охматдита или у военных этих шесть порций и требует: "Дайте мне суп!" Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить суп со своими друзьями, с которыми ты отдыхал ночью", - рассказала Астафьева.

Она говорит, что во время разговора с Милевским стало понятно, что незадолго бывший футболист употреблял спиртные напитки.

"Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своими друзьями. При том, что многие украинцы, которые не могут воевать физически, уходят и защищают нас… А от них по перегару слышно, насколько человеку не до войны и солидарности", – заявила Астафьева.

В свою очередь Милевский опубликовал пост на своей странице в Instagram, который сопроводил видео, на котором вместе с несколькими мужчинами несет какой-то груз. Детали происходящего на видео Милевский не описал, а подпись посвятил ответу Дарье Астафьевой.

"Дашка-картошка, если захочешь еще хайпонуть на мне, зови, придумаем историю пореальнее. P.S. Платье — топ. 6 супов "вымогал", это топчик", — написал Милевский.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик, который записался в ряды теробороны, записал очередное обращение к украинцам и выразил свое восхищение украинцами. Он отметил, что гордится каждым своим земляком.

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