Украинская спортсменка попалась на допинге: теннисистка сделала громкое заявление

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попалась на допинге / twitter.com/D_Yastremska

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сдала положительный тест на допинг. Как сообщается, обвинение в нарушении антидопинговых правил спортсменке было предъявлено 22 декабря 2020 года.

В анализах знаменитой украинской теннисистки были обнаружены метаболиты местеролона. Местеролон – это вещество, которое входит в перечень запрещенных в списке WADA 2020 года (анаболические агенты).

Как сообщает Международная федерация тенниса (ITF), Ястремская отстранена от соревнований с 7 января 2021 года. При этом теннисистка может обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела, но до сих пор этого не сделала.

Украинская спортсменка резко отреагировала на допинг-скандал.

"Несколько дней назад Международная теннисная федерация (ITF) сообщила, что я сдала положительный тест на наличие местеролона. Я четко заявляю, что никогда не принимала препараты улучшающие работоспособность или запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, особенно учитывая, что за две недели до этого теста (9 ноября 2020 года) я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого я сделала паузу в тренировках, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", – прокомментировала ситуацию Даяна.

Теннисистку проинформировали, что местеролоном лечат бесплодие у мужчин, а у женщин он может вызвать много побочных эффектов.

По словам Ястремской, наличие этого вещества в столь низкой концентрации может означать, что оно могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то другого.

Справка: 20 летняя Ястремская является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Wimbledon-2016). В рейтинге WTA занимает 29-е место (1925 очков).

Как ранее сообщал Главред, украинский футболист, который переболел COVID-19, забил шедевральный гол.