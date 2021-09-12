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Украинский гимнаст - чемпион Олимпиады пригрозил сменить гражданство и поставил условие

12 сентября 2021, 08:58
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Олег Верняев говорит, что может уехать туда, где ему "будет удобно работать".

Верняев
Олег Верняев / Reuters

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев заявил о том, что может сменить гражданство ради лучших условий подготовки к соревнованиям.

Как подчеркнул он в интервью Суспильному, в сборной Украины продолжается конфликт.

"Если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" - будет ультиматум: Или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать", - заявил знаменитый спортсмен.

В то же время он говорит, что еще не думал о том, в какой стране может продолжить карьеру.

"Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", - заявил гимнаст.

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Он также намекнул, что причиной конфликта являются "люди, которые находятся в зале".

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю. Я же профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается лишь один цикл [до Парижа-2024], когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, куда я буду нужен", - добавил Верняев.

Олег Верняев: биография

Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских игр.

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Является серебряным призёром чемпионата Европы, на Олимпийских играх в Лондоне занял 4-е место в командном многоборье, и 11-е — в личном.

В 2013 году завоевал серебряную и две бронзовых медали Универсиады, а также бронзовую медаль чемпионата Европы.

В 2014 году стал обладателем золотой медали чемпионата мира, а также золотой и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.

В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.

В 2017 году Верняев выиграл в многоборье, став лучшим на брусьях, и завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке во время мужских соревнований на чемпионате Европы.

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