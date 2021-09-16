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Жена Михаэля Шумахера со слезами на глазах рассказала о состоянии легенды Формулы-1

16 сентября 2021, 05:40

Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем его, сказала жена легендарного гонщика.

Жена Михаэля Шумахера / The Sun

Жена автогонщика Михаэля Шумахера – Коринна Шумахер, рассказала о состоянии мужа, который продолжает борьбу за жизнь.

Коринна Шумахер и сын Мик приняли участие в съемках документального фильма Шумахер от Netflix.

Мировая премьера картины состоялась 15 сентября, пишет The Sun.

Коринна говорит, что она, дети, семья, его отец, все вокруг скучают по тому Михаэлю, который был до травмы.

"Все скучают по Михаэлю, но Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам силы", – призналась она.

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Также Коринна подтвердила, что ее муж продолжает лечиться от травм.

"Мы вместе. Мы живем вместе, занимаемся терапией. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Михаэлю было как можно комфортнее, чтобы ему было хорошо и чтобы он просто чувствовал нашу семью, нашу связь. Несмотря ни на что я сделаю все, что смогу. Мы все сделаем", - сказала Коринна Шумахер.

Кроме того, они живут всей семьей, как это любит Михаэль. Ведь для его жены важно, чтобы он мог наслаждаться своей личной жизнью.

"Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью как можно больше, Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем его", – говорит жена 7-кратного чемпиона со слезами на глазах.

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Младший из двух детей Шумахеров, сын Мик, дебютировал в качестве пилота Формулы-1 в этом году. В частности, он рассказал о грусти, которая чувствует из-за того, что не может обсудить свою карьеру и поделиться опытом с отцом.

"После несчастного случая этих семейных переживаний, этих моментов, которые, по моему мнению, у многих людей были со своими родителями, больше нет, или практически нет. Это немного несправедливо", - говорит он.

Также он уверяет, что он с папой понимают друг друга по-другому. Ведь сейчас они говорят на одном языке, языке автоспорта.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Он выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провел еще три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел.

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Михаэль Шумахер
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