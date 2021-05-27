Зидан окончательно решил бросить Реал Мадрид

Мадридский Реал обезглавлен. Клуб уже отреагировал на уход Зидана.
Француз Зинедин Зидан решил перестать быть главным тренером испанского футбольного клуба – Реал Мадрид.
Мадридский Реал всегда будет домом Зидана, говорится на сайте команды.
Клуб выразил признательность Зидану за его профессионализм и преданность делу.
Напомним, Зинедин Зидан уже уходил с поста главного тренера клуба Реал Мадрид. Специалист стал наставником команды в 2016 году, а ушел с поста главного тренера в 2018-м.
Тогда под руководством Зидана клуб завоевал титул чемпиона Испании и трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов.
В 2019 году специалист снова возглавил клуб.
В сезоне 2020/2021 Реал Мадрид не завоевал трофеев – в испанской Ла Лиге занял второе место, а в Лиге чемпионов дошел только до полуфинала.
Ранее стало известно, что у Зидана есть разногласия с президентом Реала Флорентино Пересом.
- Справка. Зинедин Зидан родился 23 июня 1972 года во французском Марселе, пишет Википедия. Зидан дебютировал в профессиональном футболе в 1989 году.
- Играл за ряд клубов, в частности, выступал за французский Бордо, итальянский Ювентус и за Реал Мадрид.
- Футболиста в 1998, 2000 и 2003 годах признавали лучшим в мире. В 2004 году в УЕФА признали Зидана лучшим футболистом пятидесятилетия.
- Тренерская карьера Зидана началась в 2009 году – 1 июня он стал помощником президента мадридского Реала Флорентино Переса.