Зидан окончательно решил бросить Реал Мадрид

Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского Реала / УНИАН

Француз Зинедин Зидан решил перестать быть главным тренером испанского футбольного клуба – Реал Мадрид.

Мадридский Реал всегда будет домом Зидана, говорится на сайте команды.

Клуб выразил признательность Зидану за его профессионализм и преданность делу.

Напомним, Зинедин Зидан уже уходил с поста главного тренера клуба Реал Мадрид. Специалист стал наставником команды в 2016 году, а ушел с поста главного тренера в 2018-м.

Тогда под руководством Зидана клуб завоевал титул чемпиона Испании и трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов.

В 2019 году специалист снова возглавил клуб.

В сезоне 2020/2021 Реал Мадрид не завоевал трофеев – в испанской Ла Лиге занял второе место, а в Лиге чемпионов дошел только до полуфинала.

Ранее стало известно, что у Зидана есть разногласия с президентом Реала Флорентино Пересом.