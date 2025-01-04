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Анфису Чехову изуродовал ботокс - что случилось с лицом

Алена Кюпели
4 января 2025, 22:01обновлено 4 января, 23:01
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Анфиса Чехова подвела итоги и рассказала о неприятном моменте, который случился с ней.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова пожаловалась на внешность/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/achekhova

Российская ведущая-молчунья Анфиса Чехова пожаловалась на неудачную процедуру красоты, а именно укол ботокса.

Как пишут российские пропагандисты, Чехова, которая "не замечает" войну в Украине, подводила итоги прошедшего 2024 года. И поделилась с подписчиками тем, что позитивного и негативного было в ее жизни за этот момент. В частности, она пожаловалась на неприятный случай с внешностью.

"Поездка в Дубай для изучения английского, казалось, должна была взбодрить меня… но навалились проблемы с глазом, который закрылся от неправильной инъекции ботокса, ответственность за семью, и даже внутри красивой картинки я чувствовала себя как в тюрьме", — пожаловалась Чехова.

видео дня

В то время у телеведущей был птоз верхнего века, возникший из-за инъекции ботокса. Вещество попало в окружность глаза, и тот начал закрываться. При этом Чехова не винит специалиста, проводившего процедуры. По ее словам, это была реакция организма.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Чехова уже жаловалась на уколы. На сеансе у косметолога она решила исправить асимметрию бровей при помощи уколов ботокса. Брови она выровняла, но один глаз визуально опустился, а веко полностью не открывается.

Ранее стало известно, что путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию. Артист забрал детей и укатил за границу, откуда записывает видео своего пения сомнительного качества.

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Кто такая Анфиса Чехова?

Анфиса Чехова (настоящее имя - Александра Корчунова) - российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела и принимала участие в ряде украинских телешоу ( "Танцы со звездами", "МастерШеф", "Как выйти замуж"). Поддерживает связь с артистами-путинистами, живет в стране-оккупанте, но прямых заявлений о собственной позиции относительно войны в Украине избегает.

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