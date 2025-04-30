"Баффи" Сара Мишель Геллар раскрыла секрет 25-летних отношений с мужем-актером

У звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" есть серьезный и веселый советы для пар.

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Сара Мишель Геллар поделилась секретом счастливого брака с Фредди Принцем-младшим / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший вместе 25 лет

Актриса рассказала, как им удается сохранять крепкий брак

Американские актеры Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший по праву считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Вместе они прошли испытание славой и съемочной площадкой (супруги вместе снимались в фильмах "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Скуби-Ду" и "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе" - прим. редактора).

Принц-младший и Геллар вместе 25 лет, из них 23 - в официальном браке. В интервью 2024-го года Сара Мишель рассказала, что успешность ее отношений с мужем состоит в их совместной работе над ними.

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"Сейчас мы живем в чрезвычайно одноразовом обществе. У вас сломался телефон, но вы не чините его - вы покупаете новый. И я думаю, что это во многом определяет отношение к отношениям. Я считаю, что над всем нужно работать, будь то дружба, рабочие отношения или брак. Вы должны прилагать усилия", - серьезно заявила актриса.

Сара Мишель Геллар поделилась секретом счастливого брака с Фредди Принцем-младшим / instagram.com/sarahmgellar

Однако недавно в эпизоде шоу "Today With Jenna and Friends" звезда все же приоткрыла суть "прилагаемых усилий". Один из секретов счастливого брака Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего состоит в том, что у каждого из супругов есть отдельная личная ванная комната. "Это так просто", - говорит звезда, вероятно подразумевая необходимость соблюдения и уважения личных границ, особенно в многолетнем браке.

Сара Мишель Геллар поделилась секретом счастливого брака с Фредди Принцем-младшим / instagram.com/sarahmgellar

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