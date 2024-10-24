Беглец Влад Яма показал, чем занимается с женой в США - детали

Кратко:
- Влад Яма побывал на свидании с женой
- Пара показалась в легких летних нарядах
Украинский популярный хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал, как провел время со своей женой Лилианой.
На своей странице в Instagram хореограф опубликовал черно-белый снимок с женой, но не оставил никакой подписи.
Пара показалась в объятиях друг друга на фоне неба, оба были в шляпах. Влад выбрал для свидания с женой рубашку на короткий рукав, а Лилиана платье на тонких бретельках.
Отметим, после переезда в США хореограф постоянно попадает в скандалы, он уже несколько раз разозлил украинцев своими высказываниями насчет войны в Украине, а также часто переходит на язык страны-оккупанта.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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