Беглец Влад Яма показал, чем занимается с женой в США - детали

Влад Яма продолжает радоваться жизни в США.

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Влад Яма показался с женой в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Влад Яма побывал на свидании с женой

Пара показалась в легких летних нарядах

Украинский популярный хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал, как провел время со своей женой Лилианой.

На своей странице в Instagram хореограф опубликовал черно-белый снимок с женой, но не оставил никакой подписи.

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Пара показалась в объятиях друг друга на фоне неба, оба были в шляпах. Влад выбрал для свидания с женой рубашку на короткий рукав, а Лилиана платье на тонких бретельках.

Отметим, после переезда в США хореограф постоянно попадает в скандалы, он уже несколько раз разозлил украинцев своими высказываниями насчет войны в Украине, а также часто переходит на язык страны-оккупанта.

Влад Яма с женой / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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