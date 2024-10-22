Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США

Алина Гросу выступила в США на мероприятии, которое вел Влад Яма.

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Влад Яма проводит свои будни в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показался на очередном мероприятии.

Но на этот раз не один, а с украинской певицей Алиной Гросу, пишет ТСН.

Оказалось, что артист стал ведущим мероприятия в Коннектикуте, где присутствовали украинцы. В ходе торжественного вечера, гости развлекались в течение дня.

видео дня

Среди развлечений были фокусы, конкурсы и мастер-классы, один из которых провел Яма и научил элементам танца. Звездный ведущий активно общался с публикой и наслаждался атмосферой праздника.

Алина Гросу поехала в США на мероприятие Влада Ямы / Фото ТСН

Кто такая Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Влад Яма / инфографика: Главред

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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