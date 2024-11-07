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Еле стабилизировали: у Ольги Сумской случился страшный приступ

Анна Подгорная
7 ноября 2024, 22:25
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Народная артистка Украины с ужасом вспоминает, как загремела в больницу.
Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - Ольга Сумская рассказала про тяжелый приступ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Вкратце:

  • С актрисой в Австрии произошел приступ
  • Местные врачи не смогли установить причину проблемы
  • В ужасном состоянии Сумская вернулась в Украину, где получила долгожданную помощь

Ольга Сумская, как настоящая актриса, крайне редко жалуется на свое здоровье - для своего зрителя она всегда весела, бодра и свежа. Впрочем, и в ее жизни порой случаются страшные моменты.

Так произошло, когда Сумская была в Австрии на гастролях. В местной больнице ей не смогли оказать помощь - анализы были в норме, но актриса страшно мучалась, а ее состояние тем временем стремительно ухудшалось.

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Тогда звезду привезли в экстренном порядке в Украину, в одну из больниц Ивано-Франковска. Врачи там совершили чудо - стабилизировали Ольгу и объяснили, чем был вызван приступ такой силы.

Как выяснилось, артистка отравилась сыром горгонзола - интоксикация привела к обострению давних заболеваний Сумской, вроде хронического панкреатита и хронического холецистита. Совокупность этих факторов и привела к тому, что актриса чувствовала себя так чудовищно.

"Я не чувствовала себя. Я не могла даже выпить воды. Никогда бы не подумала, что такое может произойти именно за границей и это было испытание. Люди наши, которые там оказались, боятся болеть. Я читаю это везде в соцсетях. ... Как только мы заехали в больницу, врачи для меня были, как ангелы. Я поняла, что здесь мне помогут", - рассказала Ольга Сумская в программе "Анатомія дива".

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская
Кто такая Ольга Сумская / инфографика: Главред

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