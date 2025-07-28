"Иди себе": что известно о возвращении беглецов Винника и Потапа

Беглецы попали под горячую руку.

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Потап и Олег Винник - критика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Олег Винник

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Иво Бобул высказался о беглецах

Что он о них думает

Украинский известный певец Иво Бобул высказал свое мнение о певцах Олеге Виннике и Потапе, которые сбежали за границу в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист отметил, что украинцы больше не смогут воспринимать певцов и не примут обратно, ведь они уже давно неактуальны в родной стране.

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"Думаю, что нет шанса вернуться в украинский шоу-бизнес. Тебя нет в списках. Наследили нехорошо. Никто не знал и уехали. А надо было просто сказать конкретику и все, иди себе. А тут раз и тебя внезапно нет. Тебя просто забудут", — сказал Иво.

Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он поделился, что ранее общался с беглецами, и они казались ему разумными людьми. Бобул подчеркнул, что Винник и Потап сделали свой выбор.

Новый бизнес Потапа / фото: скрин tiktok.com, Потап

"Один раз с Потапом общался. Не глупый человек, имеет образование. С Олегом общались. Но не во время войны. Но каждый своего счастья кузнец", — добавил Иво.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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