Копия папа: как выглядит старший сын первого "Холостяка" Чмерковского

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд воспитывают троих сыновей.

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Макс Чмерковский растит свою маленькую копию / Коллаж Главред, фото Instagram/petamurgatroyd

Кратко:

Как выглядит сын Макса Чмерковского

Сколько детей у Чмерковского

Первый и наверное наиболее запоминающийся герой популярного шоу "Холостяк" Максим Чмерковский, который давно живет в США и поддерживает Украину, является многодетным отцом.

Его первому сыну Шаи Александру уже исполнилось 8 лет.

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Макс Чмерковский с 2012 года в отношениях с танцовщицей Петой Маргатройд. После рождения первенца они сыграли свадьбу. Позже у них родился второй сын Рио, а буквально через год, они уже стали родителями троих парней, младшего из которых назвали Милан.

Максим Чмерковский и его дети / Фото Instagram/petamurgatroyd

К слову, путь пары ко второму и третьему сыну был непростым. Первая беременность прервалась осенью 2020 года, третья - осенью 2021. Также у жены Чмерковского Петы Мургатройд была неудачная попытка ЭКО.

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд / Instagram

Первенец Шаи Александр растет настоящим красавчиком, похожим на своего отца. Родители в социальных сетях не раз отмечали чуткость и доброту мальчика, а также то, насколько он замечательный старший брат.

Сын Максима Чмерковского / Фото Instagram/maksimc

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Отметим, ранее Главред писал о том, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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Кто такой Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

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