"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

Катя Полтавская заступилась за избранника, которого считают не слишком постоянным из-за двух разводов.

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Катя Остапчук прокомментировала разводы Владимира Остапчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Что рассказала Катя Полтавская:

Сколько всего романов было у Владимира Остапчука

Почему она не считает проблемой два развода мужа

Владимир Остапчук состоит в отношениях с Катей Полтавской уже около трех лет. Их роман завязался, едва ведущий расстался со своей второй женой, и развивался очень стремительно. С марта 2024 года Остапчук и Полтавская официально женаты, с декабря - воспитывают совместного сына.

Недавно в Instagram у третьей жены шоумена спросили, не казались ли ей странными предыдущие браки Остапчука, ведь для многих девушек два развода могли бы показаться "красными флагами". Катя заступилась за мужа, отметив, что тот женился (за исключением одного подросткового романа) на женщинах, с которыми строил отношения.

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Это не кажется Полтавской странным, ведь, как отмечает она, брак для многих является естественным продолжением этого. "Было бы лучше, если бы он не делал предложение, а жил с кучей женщин по 3/5/10 лет и расходился? Женщины сначала говорят, что мужчины не решаются делать предложения и тратят их время, а потом осуждают мужчин, которые разводятся", - размышляет третья жена Владимира Остапчука.

Катя Остапчук прокомментировала разводы Владимира Остапчука / instagram.com/poka.tya

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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