Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

Анна Подгорная
27 февраля 2025, 23:42
36
Катя Полтавская заступилась за избранника, которого считают не слишком постоянным из-за двух разводов.
Владимир Остапчук, Катя Остапчук
Катя Остапчук прокомментировала разводы Владимира Остапчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Что рассказала Катя Полтавская:

  • Сколько всего романов было у Владимира Остапчука
  • Почему она не считает проблемой два развода мужа

Владимир Остапчук состоит в отношениях с Катей Полтавской уже около трех лет. Их роман завязался, едва ведущий расстался со своей второй женой, и развивался очень стремительно. С марта 2024 года Остапчук и Полтавская официально женаты, с декабря - воспитывают совместного сына.

Недавно в Instagram у третьей жены шоумена спросили, не казались ли ей странными предыдущие браки Остапчука, ведь для многих девушек два развода могли бы показаться "красными флагами". Катя заступилась за мужа, отметив, что тот женился (за исключением одного подросткового романа) на женщинах, с которыми строил отношения.

видео дня

Это не кажется Полтавской странным, ведь, как отмечает она, брак для многих является естественным продолжением этого. "Было бы лучше, если бы он не делал предложение, а жил с кучей женщин по 3/5/10 лет и расходился? Женщины сначала говорят, что мужчины не решаются делать предложения и тратят их время, а потом осуждают мужчин, которые разводятся", - размышляет третья жена Владимира Остапчука.

Катя Остапчук
Катя Остапчук прокомментировала разводы Владимира Остапчука / instagram.com/poka.tya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х - братья Лещинские в детстве снялись в ролике для популярной украинской фирмы.

Также украинская теннисистка Элина Свитолина умилила кадром с двухлетней дочерью в вышиванке. Поклонники чемпионки просто растаяли от фото с крошкой Скай.

Читайте также:

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:54Украина
"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:43Война
"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

23:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Где 3 отличия между кроликами: только "настоящий детектив" отгадает за 17 секунд

Где 3 отличия между кроликами: только "настоящий детектив" отгадает за 17 секунд

Последние новости

00:59

Трамп готовит для Путина сюрприз: политик раскрыл планы президента США

00:37

Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

27 февраля, четверг
23:54

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:43

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:42

"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
23:14

Ольга Сумская показалась вместе со старшей дочерью-молчуньей

23:05

"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

23:01

C каким вином едят рыбу: как получить гастрономическое удовольствие

22:33

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

Реклама
22:21

"Страдают все": Горовая сделала громкое заявление о новом решении Минкульта

22:07

Горят квартиры и есть пострадавшая: россияне ударили "Шахедами" по Запорожью

22:05

Переговоры с Трампом и гарантии безопасности: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Быстрый способ сделать компост - лайфхаки для дачников

21:41

"Мы сможем все": Катя Осадчая восхитила молодым видом своей мамы

21:26

"Это все перечеркивает!": Потап осудил Минкульт за запрет на выезд для артистов

21:25

ТОП-10 авто, которые не подведут: свежий рейтинг моделей 2025 года от экспертов

21:11

"Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью

21:10

Как подготовить автомобиль к весне: водителям назвали 5 главных правил

21:04

Зачем китайцы выдают себя за родственников усопших: в чем секрет

21:01

Китай ждет "два трупа": как Си Цзиньпин отреагирует на союз Трампа с Путиным

Реклама
21:01

"Вступления в НАТО не будет": Трамп заявил о гарантиях безопасности для Украины

20:56

"Я такое говорил?": Трамп отрекся от своего заявления, что Зеленский - "диктатор"

20:45

Внучка Ротару показала дорогущий лук с голым животом

20:35

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

20:25

Кошка исчезла во время переезда: место, где ее нашли через 3 недели удивляет

20:24

Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

20:07

Уже не $500 млрд: в США сказали, сколько планируют заработать на сделке с Украиной

20:00

Можно навлечь беду в дом: что из секонд-хенда не стоит покупать и за копейки

19:52

"Есть объяснение": у Зеленского назвали цель пророссийских заявлений Трампа

19:44

Некоторым пенсионерам будут платить больше: кому повысят выплаты уже в апреле

19:32

Как сажать морковь на туалетной бумаге: проверяем лайфхак из интернета

19:15

"Ослы и люди - самая дешевая сила": есть ли реальный шанс закончить войну в 2025 годуВидео

19:10

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: заденет ли бытовых потребителей

19:10

Как российский генерал опозорился на фронтемнение

18:57

Езда с включенным светом в салоне: эксперты объяснили, "светит" ли штраф

18:52

Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

18:52

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

18:48

Цены "взлетели" почти в 4 раза за год: в Украине дорожает популярный продукт

18:29

Что говорит о вас черный цвет в гардеробе: психолог раскрыл интересный нюанс

18:18

Что делать, если рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании

Реклама
18:15

Россиянин "раскололся" на допросе и признался в казни украинского военнопленногоВидео

18:15

Жена Виталия Козловского показала, как певец забирал ее и сына из роддома

18:06

"Дальнобойный бонус": чего ждать Украине от нового правительства в Германии

17:45

Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

17:39

Зачем на сковородке отверстие в ручке: ответ удивляет даже опытных поваров

17:23

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

17:20

Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция УкраиныВидео

17:05

Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда

16:57

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 мартаВидео

16:42

Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять