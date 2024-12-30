Вы узнаете:
- Почему Волочкова пристрастилась к парикам
- Что она скрывает
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, почему она стала носить парики.
Как пишут пропагандистские российские СМИ, Волочкова осталась практически без волос и теперь вынуждена носить парики, появляясь на публичных мероприятиях.
Между тем, по ее словам, к парикам артистка еще не привыкла и даже кажется себе странной в новом образе. Также балерина уточнила, что не планирует экспериментировать со своими волосами из-за неудачного опыта.
"Дело в том, что, когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы. Вы не представляете, как долго я потом восстанавливала их!" – поделилась алко-балерина.
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Отметим, недавно Главред писал о том, что Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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