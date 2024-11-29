Макс Чмерковский показал подросших детей: многодетное фото

Коротко:
- Макс Чмерковский показал фото семьи
- Пета Мургатройд представила всех сыновей
Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд и сам хореограф поделились многодетным фото своей семьи.
На странице в Instagram, пара показала, как празднует день благодарения вместе со всей семьей.
"С Днем благодарения от нашей семьи вашей", - написали они.
К слову, пара является родителями троих сыновей. Вначале у них появился мальчик, а потом пара долгое время не могла забеременеть.
Позже у Петы были попытки ЭКО, которые были неудачные. Она показывала свой длинный путь и то, как страдала от тщетных попыток.
Между тем, однажды перед очередной попыткой танцовщица узнала, что беременна. А когда малышу было 4 месяца, молодая мама узнала, что беременна снова.
Теперь у пары три сына, которых они воспитывают, выкладывая смешные сториз в Instagram.
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Отметим, ранее Главред писал о том, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.
Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.
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Кто такой Макс Чмерковский
Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.
Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.
Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.
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