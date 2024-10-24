Миссис Мускул: Иванка Трамп раскрыла главный секрет своей стройности

Дочь Дональда Трампа показала свою любимую тренировку.

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Иванка Трамп новости - Иванка Трампа показала видеотренировку для спортивной фигуры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

42-летняя Иванка Трамп унаследовала не только деловую хватку отца, но и привлекательность матери. Тем не менее и с первым, и со вторым светская львица привыкла обращаться бережно и с большим уважением.

И если предпринимательская и политическая деятельность семьи Трампов у всего мира, как на ладони, как Иванка распоряжается "даром" своей матери, она рассказала лишь недавно.

В своем блоге в Instagram Трамп-младшая рассказала о том, как поддерживает свое тело в великолепной форме. Она признается - раньше ее главными фаворитами были кардио, йога и пилатес. Однако недавно она сменила вектор в сторону тяжелой атлетики и тренировок с утяжелителями.

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При этом Иванка отмечает, предпочтение она отдает классическим упражнениям. "Я верю в подход к силовым тренировкам, основанный на фундаментальных, проверенных временем и простых движениях - приседаниях, подъемах, петлях, жимах и тягах. Это краеугольные камни моих тренировок", - рассказала она. Такие занятия она проводит 3-4 раза в неделю.

Также каждую неделю она уделяет время коротким высокоинтенсивным тренировками (вроде спринтов), чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе. При этом Иванка не отказалась от йоги, спортивных игр, серфинга или просто пеших прогулок, но делает это уже в свое удовольствие.

Смотрите видео стандартной тренировки Иванки Трамп:

Кто такая Иванка Трамп? Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

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