Очень харизматичный парень: Козловский показал трогательные снимки с сыном

Кратко:
- Виталий Козловский с женой решили заснять первую осень сына Оскара
- В Сети спорят, на кого больше похож восьмимесячный мальчик
В феврале 2024 года осуществилась сокровенная мечта Виталия Козловского - у него появился сын. Такой бесценный "подарок", которого назвали Оскаром, ему преподнесла его супруга и пиар-менеджер Юлия Бакуменко.
В социальных сетях счастливые родители решили поделиться снимками, как их малыш провел свою первую осень в жизни. Впервые лицо мальчика они показали лишь месяц назад.
Теперь же в Сети появилась фотосессия Козловского и Бакуменко с маленьким Оскаром. Локацию родители подобрали саму осеннюю - парк, раскрашенный во все оттенки оранжевого.
На снимках восьмимесячный сын артиста уже проявляет незаурядный артистизм и охотно позирует на камеру. В комментариях малышу и его родителям желают всего самого наилучшего, а также спорят, на кого же больше похож Оскар - на Виталия или на Юлию.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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