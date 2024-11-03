Очень харизматичный парень: Козловский показал трогательные снимки с сыном

Малыш взял от родителей все самое лучшее.

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Виталий Козловский новости - Козловский показал свежие фото с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кратко:

Виталий Козловский с женой решили заснять первую осень сына Оскара

В Сети спорят, на кого больше похож восьмимесячный мальчик

В феврале 2024 года осуществилась сокровенная мечта Виталия Козловского - у него появился сын. Такой бесценный "подарок", которого назвали Оскаром, ему преподнесла его супруга и пиар-менеджер Юлия Бакуменко.

В социальных сетях счастливые родители решили поделиться снимками, как их малыш провел свою первую осень в жизни. Впервые лицо мальчика они показали лишь месяц назад.

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Теперь же в Сети появилась фотосессия Козловского и Бакуменко с маленьким Оскаром. Локацию родители подобрали саму осеннюю - парк, раскрашенный во все оттенки оранжевого.

На снимках восьмимесячный сын артиста уже проявляет незаурядный артистизм и охотно позирует на камеру. В комментариях малышу и его родителям желают всего самого наилучшего, а также спорят, на кого же больше похож Оскар - на Виталия или на Юлию.

Виталий Козловский новости - Козловский показал свежие фото с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Кто такой Виталий Козловский / Инфографика: Главред

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