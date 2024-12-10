Признал маму предательницей: сын Таисии Повалий обратился к певице

Кратко:
- Денис Повалий поздравил маму-путинистку с 60-летием
- Он публично признал запроданку предательницей
Певица Таисия Повалий, которая во время полномасштабной войны поддержала страну-оккупанта и там с ненавистью к Украине транслирует пропагандистские нарративы, 10 декабря празднует юбилей - ей исполнилось 60 лет.
Поздравить артистку-изменщицу с этой датой решил ее единственный сын - музыкант Денис Повалий. В своем блоге в Instagram он опубликовал видео, на котором неузнаваемая Таисия (еще до многочисленных пластических операций и филлеров) исполняет песню на украинском языке "Чарiвнi сни".
Выступление артистки Денис Повалий сопроводил ироничной подписью. "Поздравляю с юбилеем трижды предательницу", - написал он.
Стоит отметить, что сын Таисии Повалий был крайне возмущен тем, что у певицы, которой СБУ в начале 2024 года объявила о подозрении в коллаборционизме сразу по трем статьям, будут отбирать украинское имущество по решению ВАКС. При этом он не решается публично осудить маму-предательницу, но и отмечает, что ее убеждений не разделяет.
Таисия Повалий - последние новости:
Ранее украинский музыкант Андрей Данилко (певица Верка Сердючка) откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.
Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.
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