Путинистка Кудрявцева угрожает расправой журналистам

Путинистка Кудрявцева, стареющая дива, набросилась на журналистов.

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Лера Кудрявцева буйно стареет / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Коротко:

Что взбесило Кудрявцеву

Что она сказала

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, предупредила журналистов об "опасности".

По данным пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", в террористической Москве стартовала "Песня года", ведущими которой по-прежнему стали Лера и Сергей Лазарев.

видео дня

Блондинка сразу дала понять журналистам, что лично расправится с теми, кто ее сфотографирует с плохого ракурса.

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Недавно, как писал Главред, Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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