Путинистка Кудрявцева угрожает расправой журналистам

Коротко:
- Что взбесило Кудрявцеву
- Что она сказала
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, предупредила журналистов об "опасности".
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", в террористической Москве стартовала "Песня года", ведущими которой по-прежнему стали Лера и Сергей Лазарев.
Блондинка сразу дала понять журналистам, что лично расправится с теми, кто ее сфотографирует с плохого ракурса.
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Недавно, как писал Главред, Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
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