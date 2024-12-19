Роскошная Агилера показала свою стройную фигуру и молодое лицо

Вы узнаете:
- Как выглядит Агилера
- Что она показала
Американская певица Кристина Агилера не надела ничего, кроме своего "праздничного костюма", чтобы отпраздновать свой 44-й день рождения.
Исполнительница хита "Beautiful" не оставила простора для воображения, позируя только в кожаных шортах, черной шляпе и на каблуках на фотографии, опубликованной в Instagram.
"Праздничный костюм № 44", — подписала она черно-белый снимок.
Мать двоих детей уложила свои платиновые светлые локоны в крупные локоны под кожаную шляпу и прикрыла грудь правой рукой.
Многие поклонники устремились в раздел комментариев, чтобы восторженно отреагировать на пылкий пост поп-звезды.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.
Ранее американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.
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