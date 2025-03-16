"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

Жена Валерия Леонтьева уже давно не живет в РФ.

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Жена Валерия Леонтьева имеет свой бизнес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Вы узнаете:

Где живет жена Валерия Леонтьева

Как Людмила зарабатывает деньги

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, ранее объявил о завершении музыкальной карьеры и теперь большинство времени проводит с женой Людмилой в США.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, о Людмиле мало что известно, ведь она не любит публичное внимание. Все же появилась информация, что жена молчуна создала собственный бизнес в Майами и к ней приходят известные клиенты.

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"Вместе с Леонтьевым она открыла груминг-салон и отель для животных. Своих питомцев в заботливые руки Людмилы отдают певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова, актер Мел Гибсон и другие жители элитного района Майами. При этом жена Леонтьева самостоятельно стрижет и моет собак", - написали росСМИ.

Валерий Леонтьев с женой / фото: скрин видео

Также Людмила имеет недвижимость на берегу Средиземного моря в курортном Аликанте, а ее соседями стали супруги Бэкхемы. Но этот дом приносит и прибыль, ведь женщина сдает его в аренду.

Жена Валерия Леонтьева не показывается на публике / фото: росСМИ

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Кто такой Валерий Леонтьев? Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

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