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У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

Элина Чигис
31 января 2025, 08:05
210
Валерий Леонтьев скорбит по близкому человеку.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев потерял друга / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Кратко:

  • Умер российский композитор Михаил Герцман
  • Валерий Леонтьев подавлен из-за смерти друга

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, потерял друга – композитора Михаила Герцмана.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, композитор тяжело болел и скончался в возрасте 79 лет.

видео дня

Молчун Леонтьев много лет дружил с Герцманом и даже помог устроить композитора в хорошую больницу, но спасти его не удалось.

"Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша — это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и веселый, добрый друг, которого не забудем, пока будем", — сказал Леонтьев.

Валерий Леонтьев - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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Кто такой Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

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