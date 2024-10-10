Седой Ричард Гир не смог оторваться от своей молодой возлюбленной

Ричард Гир выглядит уже совсем дедушкой.

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Ричард Гир выглядит счастливым рядом со своей женой / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина alejandragere alejandragere

Популярный Голливудский актер Ричард Гир и Алехандра Сильва появились

на Цюрихском кинофестивале в Швейцарии во вторник.

Звезда "Красотки", 75 лет, выглядел очарованным, позируя на зеленой дорожке, обнимая 41-летнюю Сильву и уткнувшись головой ей в шею.

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Активистка ответила на публичное показное проявление чувств, обхватив руками шею мужа, когда они наклонились друг к другу, пишет Page Six.

Посмотреть на влюбленную парочку можно тут

Пара выглядела гламурно, когда они прошли по дорожке показа "Мудрости счастья", исполнительным продюсером которого был Гир.

Он был одет в классический черный смокинг, а Сильва была в белом платье до пола с серебристыми деталями по всему наряду.

Пара сделала еще одно редкое появление на красной дорожке в прошлом месяце на гала-вечере amfAR в Венеции, а также на встрече Armani на Венецианском международном кинофестивале.

Кто такой Ричард Гир Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009). Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

В апреле этого года Гир и Сильва выглядели такими же влюбленными, как и всегда, когда они прошли по дорожке на гала-вечере City Harvest 2024 в Нью-Йорке, где они были в черных ансамблях.

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Напомним, ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми. Судебные разбирательства между артистами продолжаются с 2016 года.

Также папарацци поймали Сандру Баллок - актриса вышла на редкую прогулку. Она практически не появляется в публичных местах после смерти возлюбленного летом 2023 года.

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