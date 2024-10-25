"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

Предательница Повалий не в лучшей ситуации сейчас.

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Таисия Повалий выплачивает ипотеку в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Кратко:

Предательница Повалий купила дом в РФ

Артистку не часто приглашают выступать

Когда-то украинская известная певица, а теперь предательница Украины Таисия Повалий, после переезда в страну-оккупанта РФ, купила себе там дом в кредит. Но выплачивать крупные суммы ей тяжело, поскольку работы не так уж и много.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, продюсер Сергей Дворцов считает, что спрос на концерты предательницы сейчас не слишком велик.

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"Гонорары у нее колеблются в районе 1 млн рублей за одно выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, середнячковый", — отметил продюсер.

Также Дворцов подчеркнул, что, хоть певица и перешла на сторону страны-террориста РФ, у нее все же "украинское происхождение".

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, украинский музыкант Андрей Данилко откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.

Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.

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