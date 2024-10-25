"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

Кратко:
- Предательница Повалий купила дом в РФ
- Артистку не часто приглашают выступать
Когда-то украинская известная певица, а теперь предательница Украины Таисия Повалий, после переезда в страну-оккупанта РФ, купила себе там дом в кредит. Но выплачивать крупные суммы ей тяжело, поскольку работы не так уж и много.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, продюсер Сергей Дворцов считает, что спрос на концерты предательницы сейчас не слишком велик.
"Гонорары у нее колеблются в районе 1 млн рублей за одно выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, середнячковый", — отметил продюсер.
Также Дворцов подчеркнул, что, хоть певица и перешла на сторону страны-террориста РФ, у нее все же "украинское происхождение".
Кто такая Таисия Повалий?
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Таисия Повалий - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, украинский музыкант Андрей Данилко откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.
Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.
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