Солист ТІК Виктор Бронюк шокировал похудением на 30 килограмм

Украинский певец и лидер Группы "ТІК", украинский певец Виктор Бронюк рассказал о том, что похудел на 30 килограммов.
Об этом певец рассказал в подкасте "СучЦукрМуз". По его словам, раньше он весил 120 килограмм, потому как набирал во время гастролей и из-за склонности к полноте.
"Я когда-то весил почти 120 килограмм. Почему так произошло? Гастрольная деятельность, склонность само собой. После первого тура плюс 10 кг, после второго. И вот все отшутки, что хорошего человека должно быть много, не работают. Реально тяжело было", - рассказал артист".
Один из главных секретов такого серьезного похудения - отказ от алкоголя.
Кроме того, исполнитель стал следить за питанием и рационом. Спортом заниматься певец не любит, однако он часто ходит. Это все дало результат. Наконец, Виктор Бронюк похудел на 30 кило.
Кто такой Виктор Бронюк?
Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.
"Похудел сейчас на 30 килограммов, это условно три ведра воды. Это нагрузка на сердце, скелет, ты понимаешь, что у тебя еще есть внутренние органы. Поэтому нужно принимать решения, нужно было делать какой-то выбор. Тяжело, но я сделал. Я отказался от алкоголя, неконтролируемого потребления продуктов питания. Начал более-менее рационально питаться, стараюсь больше гулять", - поделился артист.
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Лидер группы ТиК Виктор Бронюк в начале полномасштабной войны вступил в Территориальную оборону Винницы, а затем - в ряды ВСУ. Со временем артист вернулся к активной концертной деятельности, которая в целом направлена сейчас на благотворительность на пользу украинских воинов.
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