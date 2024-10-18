Солист ТІК Виктор Бронюк шокировал похудением на 30 килограмм

Артист рассказал о своем главном секрете похудения.

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Виктор Бронюк с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Украинский певец и лидер Группы "ТІК", украинский певец Виктор Бронюк рассказал о том, что похудел на 30 килограммов.

Об этом певец рассказал в подкасте "СучЦукрМуз". По его словам, раньше он весил 120 килограмм, потому как набирал во время гастролей и из-за склонности к полноте.

"Я когда-то весил почти 120 килограмм. Почему так произошло? Гастрольная деятельность, склонность само собой. После первого тура плюс 10 кг, после второго. И вот все отшутки, что хорошего человека должно быть много, не работают. Реально тяжело было", - рассказал артист".

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Один из главных секретов такого серьезного похудения - отказ от алкоголя.

Кроме того, исполнитель стал следить за питанием и рационом. Спортом заниматься певец не любит, однако он часто ходит. Это все дало результат. Наконец, Виктор Бронюк похудел на 30 кило.

Виктор Бронюк похудел на 30 килограмм / Скриншот YouTube

Кто такой Виктор Бронюк? Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.

"Похудел сейчас на 30 килограммов, это условно три ведра воды. Это нагрузка на сердце, скелет, ты понимаешь, что у тебя еще есть внутренние органы. Поэтому нужно принимать решения, нужно было делать какой-то выбор. Тяжело, но я сделал. Я отказался от алкоголя, неконтролируемого потребления продуктов питания. Начал более-менее рационально питаться, стараюсь больше гулять", - поделился артист.

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Лидер группы ТиК Виктор Бронюк в начале полномасштабной войны вступил в Территориальную оборону Винницы, а затем - в ряды ВСУ. Со временем артист вернулся к активной концертной деятельности, которая в целом направлена сейчас на благотворительность на пользу украинских воинов.

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