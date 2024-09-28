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Солистка группы KAZKA оказалась под капельницами

Алена Кюпели
28 сентября 2024, 21:34
57
Оказывается Александра Зарицкая тщательно следит за своим здоровьем и проходит плановые процедуры.
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая показалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая неожиданно показалась в больничной палате.

На своей странице в Instagram, певица показалась под капельницами.

Между тем, поклонникам не стоило беспокоиться, ведь, как оказалось, таким образом, она поддерживает работу своей печени во время длительного процесса похудения.

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Кто такая Александра Зарицкая?

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

Кроме того, звезда добавила, что обращается исключительно к здоровым методам потери веса и постоянно находится под наблюдением врачей.

Зарицкая показалась под капельницами
Зарицкая показалась под капельницами / Фото Instagram/kazka.band

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Напомним, ранее в июне 2024 года должна была состояться свадьба солистки группы Kazka Александры Зарицкой и ее бойфренда, музыканта Павла Тараненко. Однако церемония не состоялась, а артистка объявила, что отменяет свадьбу.

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