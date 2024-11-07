"Так должно было случиться": популярная украинская певица попала в аварию

Skylerr раскрыла подробности ДТП с ее участием.

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Skylerr новости - Скайлер попала в ДТП в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Что произошло со Skylerr:

Ночью певица в Киеве попала в аварию

Скайлер не виновна в ДТП

Артистка осталась невредимой, но ее автомобилю повезло меньше

Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) по дороге на железнодорожный вокзал попала в ужасную аварию. В своем блоге в Instagram она показала последствия ДТП.

Автомобиль Скайлер столкнулся с другой машиной и получил серьезные механические повреждения. Артистка отмечает - аварийную ситуацию на дороге спровоцировала не она.

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"Ночь, кроме страшных обстрелов и пострадавших людей, была просто ужасной и лично для меня. К сожалению, вот так иногда не по твоей вине происходят такие вещи, не знаю, почему именно в такой тяжелый рабочий для меня период я должна это все выгребать, но как есть. Как говорится, главное жива и здорова", - поделилась певица.

Звезда также призналась, что испытала из-за аварии сильный стресс. Она пытается оставаться оптимистичной, но пока это дается ей с большим трудом. "Я не спала уже более 30 часов. Сейчас я пытаюсь себя настроить на то, что так должно было случиться. Должна была я пропустить поезд, должна была провести так ночь, но пока что не очень получается", - пишет Кудрявец.

В мае Skylerr уже попадала в ДТП. Тогда в ее автомобиль несколько раз врезался другой водитель, а затем скрылся. Его машину обнаружили на ближайшей заправке. К счастью, певица не травмировалась, потому что была пристегнутой.

Skylerr новости - Скайлер попала в ДТП в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Кто такая Skylerr? Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці". Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

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