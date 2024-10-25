Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у Януковича

Тимур Мирошниченко вспомнил, как Янукович закатывал корпоративы.

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Тимур Мирошниченко вел корпоративы у Януковича / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

О чем рассказал ведущий:

У Януковича платили "сколько скажешь"

Гости прилетали на вечеринки на самолетах

Ведущий волновался перед работой с "высокими" гостями

Ведущий ЖВЛ на канале 1+1 Украина Тимур Мирошниченко и многодетный папа четверых детей рассказал о вечеринках беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом он рассказал в интервью телеведущему Славе Демину.

По словам телеведущего, корпоративы Янукович устраивал с "донецким" размахом. Более того, гости этих праздников жизни не приезжали, а прилетали на званые вечера.

"Там всегда было с размахом и это такой, знаешь, "донецкий размах". Там платили, сколько ты скажешь. Чартерные рейсы, как маршрутки, летают с той страны (России. – авт.) сюда, гости каждые 20 минут меняются. Это интересный опыт", – признался Мирошниченко.

Ведущий также добавил, что работал на вечеринках, где были почти все президенты Украины. Мирошниченко также добавляет, что изначально для него работа на таком высоком уровне была волнительной. Однако теперь он ее воспринимает исключительно как рутинную деятельность.

Кто такой Тимур Мирошниченко? Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

"Сегодня это просто работа", - добавляет он.

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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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