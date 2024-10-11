"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

Татьяну Лазареву никак не оставят в покое.

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Татьяну Лазареву объявили в международный розыск / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut/

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, власти России объявили в международный розыск.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, причиной розыска стало "уголовное дело об оправдании терроризма".

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Отметим, ранее Татьяну объявили иноагентом в РФ, а также она живет в Испании и ведет свой блог, в котором и критикует политику Кремля. Этим летом Лазарева даже анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины. Билеты она продавала по 80 евро.

Кто такая Татьяна Лазарева? Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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Отметим, украинский волонтер Сергей Стерненко поблагодарил предательницу Ани Лорак за ее донат для ВСУ. Стерненко написал комментарий под одной из публикаций запроданки в соцсетях, но она никак не отреагировала.

А также Алла Пугачева не смогла вывезти свой антиквариат из РФ на сумму 20 млн долларов. Среди имущества Пугачевой оказались французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

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