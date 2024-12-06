"Все ее обожали": Дэвид Бэкхем поделился трагической потерей

Всемирно известный футболист опубликовал пост, посвященный близкому человеку.

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Дэвид Бэкхем сообщил о потере Instagram/davidbeckham / Коллаж Главред, фото

Легендарный футболист и муж иконы-стиля и "перчинки" Виктории Бэкхем Дэвид Бекхэм, поделился трагической вестью.

Так, на своей странице в Instagram, Бэкхем выложил фото и пост, посвященный своей давней коллеге и подруге.

Футболист, начавший свою профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в возрасте 15 лет, поделился памятным фото про женщину, секретаря и ресепшиониста футбольного клуба Кэт Фиппс, которая умерла в возрасте 85 лет.

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"Первым и последним лицом, которое я всегда видел, была Кэт, сидящая на стойке регистрации в "Олд Траффорд", ожидающая, чтобы вручить мне билеты на игру", — написал Дэвид в посте в Instagram от 5 декабря. "Она была сердцем "Манчестер Юнайтед", все знали, кто такая Кэт, и все ее обожали", - написал спортсмен.

Бэкхем вспомнил, как переехал в Манчестер, когда ему было всего 15 лет.

"Я переехал в Манчестер в 15 лет и Кэт дала обещание моим маме и папе: "Я присмотрю за вашим мальчиком, не волнуйтесь", и с того первого и до последнего дня, который я провел с ней, она именно это и делала".

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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Кто такой Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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