21-летняя Тина Кунаки беременна от 52-летнего Венсана Касселя

Кассель и Кунаки ждут первенца / https://www.instagram.com/tinakunakey/?hl=ru

52-летний французский актер Венсан Кассель и его 21-летняя жена модель Тина Кунаки ждут ребенка.

Об этой новости супруги сообщили на своих страницах в Instsgram. Тина выложила фото, на котором она запечатлена голышом, демонстрируя округлый живот, и прикрывая грудь большой шляпой.

"Самый счастливый Новый год", - подписала снимок будущая мама.

Кассель поделился трогательным видео, на котором целует молодую жену, и нежно притрагивается к животу.

Отметим, что Кассель уже воспитывает двоих детей, рожденных от Моники Белуччи – дочерей Дэва (родилась в 2004 году) и Леони (родилась в 2010 году), а для Кунаки это первый ребенок.

Напомним, пара встречалась с 2015 года, впервые вышли в свет вместе в ноябре 2016 года в Париже на шоу Victoria's Secret. 24 августа 2018 года Кунаки и Кассель поженились.