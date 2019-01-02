21-летняя Тина Кунаки беременна от 52-летнего Венсана Касселя

Экс-муж Моники Белуччи уже воспитывает двоих детей, а для Кунаки это первый ребенок.
52-летний французский актер Венсан Кассель и его 21-летняя жена модель Тина Кунаки ждут ребенка.
Об этой новости супруги сообщили на своих страницах в Instsgram. Тина выложила фото, на котором она запечатлена голышом, демонстрируя округлый живот, и прикрывая грудь большой шляпой.
"Самый счастливый Новый год", - подписала снимок будущая мама.
Кассель поделился трогательным видео, на котором целует молодую жену, и нежно притрагивается к животу.
Отметим, что Кассель уже воспитывает двоих детей, рожденных от Моники Белуччи – дочерей Дэва (родилась в 2004 году) и Леони (родилась в 2010 году), а для Кунаки это первый ребенок.
Напомним, пара встречалась с 2015 года, впервые вышли в свет вместе в ноябре 2016 года в Париже на шоу Victoria's Secret. 24 августа 2018 года Кунаки и Кассель поженились.