Мэрилин Мэнсон отмечает юбилей: топ-5 необычных фактов о короле эпатажа

Мэрлин Мэнсон отмечает 50 лет / EPA/UPG

Легендарный американский рокер Мэрилин Мэнсон 5 января празднует юбилей – шок-рокеру и эпатажному артисту исполняется 50 лет.

"Главред" решил собрать топ-5 интересных и необычных фактов про человека, который сочетает в себе множество ролей: рок-музыкант, композитор, художник, поэт, актер и бывший музыкальный журналист.

1. Настоящее имя

Мэрилин Мэнсон – это псевдоним артиста. Он родился в религиозной семье под именем Брайан Хью Уорнер, сочинял стихи, ходил в церковную школу, и был обычным парнем.

Однако, в 1989 году он создал свою рок-группу, и стал Мэрилином Мэнсоном, взяв части имени двух противоположно разных известных личностей: актрисы Мэрилин Монро и маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона. В слове Marilyn семь букв — в нумерологии это число бога, а в слове Manson — шесть. Это число обозначает дьявола.

Мэрилин Мэнсон с отцом / https://www.instagram.com/marilynmanson/?hl=ru

2. Благотворительная деятельность

Не смотря на жесткий образ рокера-атеиста, который на сцене сжигает Библию, Мэнсон курирует два благотворительных фонда, которые помогают малоимущим детям получить музыкальное образование, купить музыкальные инструменты, а также артист посещает детские хосписы, помогая больным в их нуждах.

Мэрилин Мэнсон во время одного из выступлений сжег Библию / https://www.instagram.com/marilynmanson/

3. Талантливый художник

Мэнсон не только поет, и сочиняет стихи, но еще и достаточно талантливо рисует. Он увлекся живописью еще в юности, и рисует до сих пор, написав около 200 картин.

Он выставлялся в Москве, Вене, Берлине, Лос-Анджелесе и других городах.

Мэрилин Мэнсон с картинами / https://www.instagram.com/marilynmanson/

4. Дружба с Джонни Деппом

Мэрилин дружит с известным голливудским актером Джонни Деппом. Их объединяет не только общение – они с удовольствием образовывают творческие коллаборации, например, Депп снялся в клипе Мэнсона KILL4ME.

5. Любимый напиток и количество татуировок

Любимый напиток Мэнсона – абсент. Более того, производство абсента собственной марки Мерилина Мэнсона Mansinthe было запущено на ликероводочном заводе Швейцарии в 2007 году.

На теле Мэнсона 19 разнообразных татуировок: 16 на руках, 1 за ухом, 1 на ноге и 1 на груди.