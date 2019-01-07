"Не дам скучать": Волочкова на шпагате и в крошечных стрингах рассказала о переезде из России

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Бывшая балерина, а ныне известная светская львица-"эксгибиционистка" Анастасия Волочкова огорошила своих фанатов новостью о том, что перебирается на постоянное место жительства на Мальдивские острова.

О своем решении переменить ПМЖ она объявила в характерной манере - опубликовав в Instagram свое фото в купальнике-бикини крайней степени откровенности.

"Судя по тому, как вам нравятся мои мальдивские фото, как они вас будоражат, какой ажиотаж вызывают, количество комментариев. Я должна сказать, что решила остаться здесь жить. Скучать я вам не дам", - заявила Волочкова.

Волочкова в купальнике / Instagram/volochkova_art

По словам светской львицы, в Россию она будет приезжать только по "творческой необходимости".

Напомним, ранее Волочкова встретила Новый год голой и пьяной, а также не удержала грудь в тесном купальнике.