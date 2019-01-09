Опубликован посмертный трек лидера Linkin Park

Песню выпустил гитарист американской группы Марк Мортон.
Гитарист американской метал-группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил песню, записанную с популярным рокером, вокалистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном до его смерти.
Трек опубликован на официальном YouTube-канале Мортона. Песня под названием Cross Off вошла в дебютный альбом гитариста Anesthetic, релиз которого запланирован на 1 марта 2019 года.
Этот трек был записан в апреле 2017 года – за три месяца до суицида Беннингтона.
Напомним, Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года, тело 41-летнего музыканта нашли в его доме в Палос Вердес Эстейтс, Калифорния.