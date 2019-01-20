Сара Джессика Паркер огорошила новостями о Кэрри Брэдшоу / instagram.com/sarahjessicaparker

Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер прозрачно намекнула поклонникам на возвращение к одной из своих главных ролей – журналистке Керри Брэдшоу.

В то же время о возрождении сериала "Секс и город", одной из главных героинь которого и была Брэдшоу, речи не идет.

"Мой старый друг. Она ненадолго вернется. Партнерство с большим брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Больше в будущем", – заявила Сара, выложив видео, где предстала в образе Кэрри Брэдшоу, у себя в Instagram.

В комментариях люди пишут, что очень соскучились по Кэрри.

Ранее сообщалось, что продолжения сериала "Секс в большом городе" не будет. Ходят слухи, что все дело в Ким Кэтролл, которая захотела сделать больший акцент на ее героине Саманте.

"Этой сказке конец. Мы не снимаемся в третьей части, — заявила тогда Паркер. — Мне очень жаль, потому что у нас был отличный, смешной и трогательный сценарий с отсылками к прошлым героям и событиям. Конечно, очень жаль, что эта история так и останется на бумаге, и мы не сможем подарить ей жизнь. Особенно жаль, что этот фильм ждали зрители".

В то же время сама Сара Джессика Паркер порадовала холостых поклонниц новостью о том, что она выпустит свадебные платья собственного дизайна.