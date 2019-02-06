В Москве прощаются с Децлом: онлайн-трансляция

В ЦКБ управления делами президента РФ прощаются с Децлом / https://www.mk.ru

6 февраля в 10 часов началась церемония прощания с умершим рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл.

Проститься с кумиром в Центральную клиническую больницу управления делами президента РФ пришли сотни человек с венками, гвоздиками и розами.

В центре ритуального зала больницы установили открытый гроб с телом Толмацкого, желающие проститься подходят и кладут цветы, говорят "спасибо". Родственники не стали устанавливать микрофон, траурная церемония проходит тихо и без пафоса.

Отец Кирилла, его мать, его сын Антоний и жена сидят в двух метрах от гроба, к ним подходят люди, рассказывают истории про артиста.

Семья не запрещала никому снимать церемонию прощания, но вот похороны сделают закрытыми.

Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце.

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

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