В Москве прощаются с Децлом: онлайн-трансляция

В 10 часов по Киеву началась церемония прощания с рэпером.
6 февраля в 10 часов началась церемония прощания с умершим рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл.
Проститься с кумиром в Центральную клиническую больницу управления делами президента РФ пришли сотни человек с венками, гвоздиками и розами.
В центре ритуального зала больницы установили открытый гроб с телом Толмацкого, желающие проститься подходят и кладут цветы, говорят "спасибо". Родственники не стали устанавливать микрофон, траурная церемония проходит тихо и без пафоса.
Отец Кирилла, его мать, его сын Антоний и жена сидят в двух метрах от гроба, к ним подходят люди, рассказывают истории про артиста.
Семья не запрещала никому снимать церемонию прощания, но вот похороны сделают закрытыми.
Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце.
У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.
Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.