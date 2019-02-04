Децл умер: все, что известно о смерти рэпера

4 февраля 2019, 13:56

Артиста не стало на 36-м году жизни.

Децл
Децл умер 3 февраля в Ижевске / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в 35 лет 3 февраля.

О смерти сына на своей странице в Facebook собщил его отец Александр Толмацкий. Рэперу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. Как говорили очевидцы, до этого он выглядел вполне здоровым.

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Почему врачи не спасли Децла

Врачи скорой помощи прибыли в клуб, и приняли попытки реанимировать артиста, который в это время уже лежал на полу. Однако, как заявил фельдшер, реанимацию врачи проводили формально, так как шансов его спасти просто не было.

Медики знали, что между остановкой сердца и прибытием на вызов прошло около 20 минут, а в коре головного мозга в этом случае наступают уже через 4-6 минут необратимые изменения, поэтому медики и действуют так неуверенно на видео, которое появилось в YouTube.

По словам фельдшера, чтобы спасти артиста, врачи должны были сделать ряд необходимых манипуляций: ввести специальную трубку, чтобы по ней воздух мог поступить в организм, подключить дефибриллятор или кардиомонитор, чтобы объективно контролировать сердечную деятельность.

Кроме того, врачи "скорой" во время сердечно-легочной реанимации делали паузы, а в таких случаях остановки более чем на 6-7 секунд не допускаются.

Почему умер Децл: вероятные причины

Судмедэксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти Децла – сердечная патология. Как отмечали очевидцы, Децл выглядел абсолютно здоровым, однако, патология могла протекать без симптомов, и никак не проявляться.

Читайте такжеДецл: биографияКроме того, медики не исключают такую причину смерти, как влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Врачи считают, что артист умер точно не из-за инфаркта миокарда или кровоизлияния в мозг, чтобы узнать точную причину смерти, они сделали все возможные анализы на алкоголь и токсические вещества.

Стало известно место и дата похорон Децла

Прощание с артистом состоится в 11 утра в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похороны Децла после этого пройдут на Пятницком кладбище, сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.

Слова Децла об инсценировке своей смерти в 35 лет

10 октября 2015 года назад Децл дал интервью, в котором заявил, что подумывает инсценировать свою смерть в 35 лет и "уехать жить на остров".

"Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой", - говорил артист.

Реакция знаменитостей на смерть рэпера

Одним из первых отреагировал на известие о смерти Децла российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Несмотря на конфликт, который произошел между артистами в соцсетях, Вакуленко выразил "глубокие соболезнования" родственникам и близким Толмацкого, назвав его смерть "большим несчастьем". 

Певица Алла Пугачева в Instagram опубликовала фото юного Децла, и подписала: "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, в свою очередь, написал стихотворение о смерти артиста, отсылаясь к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".

Певица Глюкоза в Instagram назвала коллег Децла по цеху "лицемерами", которые вспомниил о нем лишь из-за его смерти.  

"Так лицемерно, конечно, наше общество.  Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", - написала артистка

Конфликт Децла с отцом: что артист не смог простить

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о сложных отношениях Децла со своим отцом Александром Толмацким. Именно он помог сыну начать карьеру, и в 17 лет собрать "Олимпийский". Вскоре рэперу захотелось свободы, и он отказался от поддержки отца. Поговаривают, за это Александр даже пытался препятствовать его карьере, и срывал концерты молодого исполнителя.

Однако, реальной причиной размолвки между отцом и сыном называют уход Толмацкого-старшего из семьи к молодой танцовщице. Кирилл не простил своему отцу уход из семьи и перестал общаться с папой.

К слову, именно Александр Толмацкий в Facebook первый сообщил о смерти сына, и отправился за его телом в Ижевск.

Ранее "Главред" собрал лучшие песни Децла: от "Вечеринки" до "Письма"

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