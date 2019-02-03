Называвший Децла "лохматым чмом" рэпер отреагировал на его смерть

Васили Вакуленко (Баста) / Скриншот видео с youtube.com

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под сценическими псевдонимами Баста и Ноггано)выразил соболезнования родным и близким Кирилла Толмацкого (Децла) по поводу его смерти.

Вакуленко опубликовал соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 3 февраля. Музыкант выразил "глубокие соболезнования" родственникам и близким Толмацкого, назвав его смерть "большим несчастьем". Вакуленко также отметил, что, несмотря на серьезный конфликт в прошлом с Децлом, он "искренне сожалеет" об утрате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кирилл Толмацкий скончался в результате остановки сердца в возрасте 35 лет. Кончина настигла музыканта сразу после концерта.

К слову, конфликт между Децлом и Бастой возник в социальных сетях из-за взаимных оскорблений. Вакуленко называл Толмацкого "лохматым чмом" из-за его жалоб на громкую музыку в московском клубе "Газгольдер" (принадлежащем Басте и Евгению Антимонию). 7 декабря 2016-го Толмацкий отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей за это оскорбление и обещал отдать эти деньги на благотворительность