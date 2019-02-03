Децл: биография

Дата и место рождения

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве в семье Александра (впоследствии ставшего известным продюсером и медиаменеджером) и Ирины Толмацких.

Слава и успех в качестве рэпера.

Широкую известность получил под псевдонимом Децл в 17-летнем возрасте - после выхода альбома "Кто ты?", авторами текстов которого выступили авторитетнейшие в русском рэпе фигуры - Влад "Мастер Шефф" Валов и Андрей "Лигалайз" Меньшиков, участники легендарного коллектива Bad Balance. Кроме того, в записи в качестве бэк-вокалиста участвовал Тимур "Тимати" Юнусов - будущая звезда коммерческого рэпа 2000-х. Согласно имеющимся данным, альбом "Кто? ты" разошелся тиражом более одного миллиона копий, а клипы на синглы с него ("Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") регулярно крутились по российскому музыкальному телевидению.

Кроме того, Децл стал лицом едва ли не самой крупной рекламной кампании международной корпорации Pepsi - записанный им джингл "Пепси, пейджер, MTV" звучал на всех возможных платформах.

С той же командой Децл оперативно, уже в 2001-м, выпустил второй альбом - "Уличный Боец". Пластинка стала довольно успешной. За него исполнитель получил несколько престижных премий, в том числе и премии канала Муз-ТВ, Юнеско (лучшая обложка года), "Стопудовый хит" и "MTV Music Awards" (Выбор зрителей РФ). Самой успешной композицией с альбома стал трек "Письмо", записанный дуэтом с Мариной "Марусей" Симановской (премия "Золотой граммофон" от Русского радио").

Эксперименты и падение популярности

Далее, однако, Кирилл Толмацкий решил кардинально поменять направление творчества и отказался от сотрудничества с прежними своими соратниками. Более того, он решил взять себе новый творческий псевдоним - Le Truk. Однако, в дальнейшем Децл так и не смог вернуться на уровень, который был у него в начале нулевых - несмотря на все эксперименты с музыкальными стилями (от классического хип-хопа до фанка, самбы и реггея). Последний всплеск популярности случился, когда к своему тридцатилетнему юбилею вместе с коллективом развлекательного шоу "Вечерний Ургант" записал пародийную версию хита "Вечеринка" - в иронической форме обыгрывающей образ жизни людей средних лет.

Семья

Музыкант был женат на бывшей модели Юлии Толмацкой (девичья фамилия - Киселева). Супруги воспитывали сына Антония (родился 17 июня 2005 года).

Смерть Децла

Кирилл "Децл" Толмацкий скончался в субботу со 2 на 3 февраля 2019-го - в своей гримуборной после концерта в городе Ижевск (Удмуртия, Россия) - от остановки сердца. Ему было 35 лет.