"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе

Решетову и Тимати подозревают в свадьбе / https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

35-летний российский рэпер Тимати расстался со своей девушкой, 23-летней моделью Анастасией Решетовой внось спровоцировали слухи о свадьбе.

На своей странице в Instagram невеста Тимати показала два снимка, на которых она и ее возлюбленный запечатлены в белом: Решетова – в коротком платье с кольцом на пальце, певец – в смокинге.

Подписчики модели отметили, что в отпуске в таком жарком месте вряд ли одеваются так торжественно, и стали поздравлять с замужеством.

"В беееелом?", "Это свадьба?", "Поженились?", "Можно поздравить?", "Колечко на пальчике!", "Шикарная пара, поздравляю!", "Это похоже очень на долгожданную свадьбу", - писали юзеры.

Ранее СМИ сообщили, что Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок.