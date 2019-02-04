Лучшие песни Децла: от "Вечеринки" до "Письма"

Децл / commons.wikimedia.org -

Кирилл "Децл" Толмацкий стал мегапопулярным еще в подростковые годы. И потому его ранние песни легко может вспомнить любой человек, взрослевший в конце 1990-х и начале 2000-х.

Как утверждают российские профильные СМИ, Децл добился громаднейшего успеха в России и странах СНГ благодаря продюсированию своего отца Александра − известного по работе с Олегом Газмановым, группой "Комбинация" и Ларисой Черниковой (исполнительницы шлягера "Я люблю тебя, Дима").

Дебютный альбом Кирилла Толмацкого, выпущенный под псевдонимом Децл, получил название "Кто ? ты" получил громаднейший успех. По разным данным, он только официально продался тиражом около миллиона копий.

Авторами текстов для альбома выступили маститые рэп исполнители − Влад "Мастер Шефф" Валов и Андрей "Лигалайз" Меньшиков, участники легендарной группы Bad Balance. Кроме того, в записи в качестве бэк-вокалиста участвовал Тимур "Тимати" Юнусов − будущая звезда коммерческого рэпа 2000-х.

Клипы на синглы с "Кто ? ты" ("Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") регулярно крутились по музыкальному телевидению, а сами треки регулярно звучали на радиостанциях.

Кроме того, Децл стал лицом крупнейшей рекламной кампании начала 2000-х, проводимой международной корпорации Pepsi. Записанный рэпером рекламный ролик "Пепси, пейджер, MTV" звучал на всех возможных платформах.

В 2001-м году вышел второй альбом Децла "Уличный боец". Самой успешной композицией с него стал трек "Письмо", записанный дуэтом с Мариной "Марусей" Симановской. За эту работу оба исполнителя получили премию "Золотой граммофон" от Русского радио".

Однако после того, как Александр Толмацкий уходит из семьи, то его сын твердо занимает сторону матери и разрывает сотрудничество с отцом. Это приводит к тому, что все дальнейшее творчество Кирилла Толмацкого (как под псевдо Децл, так и под псевдо Le Truk) не имело особого успеха и постепенно погрузилось в глубокий андеграунд.

Кирилл "Децл" Толмацкий скончался ночью 3 февраля 2019-го - в своей гримуборной, после того как отыграл концерт в городе Ижевск (Удмуртия, РФ) - от остановки сердца. Ему было 35 лет.