Стало известно место и дата похорон Децла

Децл / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Похороны рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который умер 3 февраля в Ижевске, состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище.

Об этом мать рэпера Ирина сообщила агентству "Москва". Прощание с артистом состоится в 11 утра в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.

"Церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00, в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище", - сказала Толмацкая.

Напомним, ранее рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в возрасте 35-ти лет. У музыканта остановилось сердце в гримуборной после концерта в российском Ижевске. У Толмацкого остались жена и сын-подросток.

Позднее смерть Децла прокомментировала Примадонна российской эстрады - Алла Пугачева. Также Шнур написал стихотворение на смерть Децла.

Ранее стали известны детали смерти Децла: врачи сработали для галочки.