"Хозяюшка" Ани Лорак покрасовалась на кухне в экстремальных мини-шортах

21 февраля 2019, 15:52

Певица показала точеную фигуру.

Лорак
Ани Лорак показала новые фото / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, похвасталась фигурой в новой фотосессии.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показал снимки, сделанные на кухне. На фото она позирует в экстремальных мини-шортах, футболке, открывающей живот и небрежно завязанном пучке.

"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты - Режиссер своей жизни!", - подписала фото певица.

Поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит очень красиво, и засыпали ее комплиментами.

"Хозяюшка", "Очень красивая, вы просто шикарная женщина", "Девушка! Вам не стыдно? Быть такой красивой", "Откуда в вас столько нежности и страсти одновременно", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак осудили за то, что разделась на сцене.

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Ани Лорак
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