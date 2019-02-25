"Мне мало!": Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак признанием

Лазарев и Лорак спровоцировали слухи о романе / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Российский певец Сергей Лазарев спровоцировал жаркие споры фанатов под фото с украинской певицей Ани Лорак, которая развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу.

На своей странице в Instagram артист поделился фото, на котором он запечатлен с Лорак, обнимая ее за талию.

"Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!", - подписал снимок певец.

Подписчики стали выдвигать теории, что Лорак и Лазарев друзья с привилегиями, другие же считают, что пара пока скрывает свой роман.

"Постельные друзья", "Прекрасно смотритесь! Две родственные души!", "Как же вы классно смотритесь вместе! Такое тепло идет от ваших совместных фото", "Горчично-гармонично, прекрасно смотритесь", "Это любовь!", - писали юзеры.

Лазарев и Лорак подогрели слухи о романе / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Ранее Ани Лорак покрасовалась на кухне в экстремальных мини-шортах.