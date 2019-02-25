"Мне мало!": Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак признанием

На фото певец крепко обнял артистку за талию.
Российский певец Сергей Лазарев спровоцировал жаркие споры фанатов под фото с украинской певицей Ани Лорак, которая развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу.
На своей странице в Instagram артист поделился фото, на котором он запечатлен с Лорак, обнимая ее за талию.
"Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!", - подписал снимок певец.
Подписчики стали выдвигать теории, что Лорак и Лазарев друзья с привилегиями, другие же считают, что пара пока скрывает свой роман.
"Постельные друзья", "Прекрасно смотритесь! Две родственные души!", "Как же вы классно смотритесь вместе! Такое тепло идет от ваших совместных фото", "Горчично-гармонично, прекрасно смотритесь", "Это любовь!", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак покрасовалась на кухне в экстремальных мини-шортах.